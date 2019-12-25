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Подростки украли пиво и покалечили охранника в магазине на Серебристом бульваре
Сегодня, 8:41
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Alena_Zinovieva

Подростки украли пиво и покалечили охранника в магазине на Серебристом бульваре

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Несовершеннолетние бросили в мужчину стеклянную бутылку и ударили его по голове.

В Петербурге задержали банду подростков за ограбление и избиение охранника магазина на Серебристом бульваре. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, трое несовершеннолетних пытались украсть бутылку пива. Однако скрыться с места преступления у них не получилось. Кражу заметил охранник и попытался остановить грабителей. Один из подростков кинул в мужчину стеклянной бутылкой и ударил его по голове.

Бунтарей оперативно задержала полиция. Их передали родителям под обязательство о явке в отделение.

Ранее мы писали, что из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: кража, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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