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Из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей
Сегодня, 14:30
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IRINA_CHALKINA

Из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошла крупная квартирная кража. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию обратилась 62-летняя петербурженка. Женщина заявила, что неизвестный отжал стеклопакет и проник в двухкомнатную квартиру. Инцидент произошел на Софийской улице.

В итоге петербурженка не досчиталась дома 400 тысяч рублей, 1,1 тысячи фунтов стерлингов, 3 тысячи евро, 1 тысячу долларов. Также вор унёс четыре серебряных кольца с бриллиантами, золотые цепочку, обручальное кольцо и кулон.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продавец магазина оплатила покупки забытой банковской картой.

Фото:pixabay

Теги: софийская улица, украли деньги, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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