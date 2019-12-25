Из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошла крупная квартирная кража. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию обратилась 62-летняя петербурженка. Женщина заявила, что неизвестный отжал стеклопакет и проник в двухкомнатную квартиру. Инцидент произошел на Софийской улице.

В итоге петербурженка не досчиталась дома 400 тысяч рублей, 1,1 тысячи фунтов стерлингов, 3 тысячи евро, 1 тысячу долларов. Также вор унёс четыре серебряных кольца с бриллиантами, золотые цепочку, обручальное кольцо и кулон.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продавец магазина оплатила покупки забытой банковской картой.

Фото:pixabay