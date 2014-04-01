Офис Зеленского призвал страны НАТО повысить боеготовность на границах Украины

Роман Машовец рассказал об угрозе для Киева учений России и Белоруссии "Запад-2021".

Офис украинского президента Владимира Зеленского призвал страны НАТО повысить боеготовность на государственных границах. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой. Он призвал Оттаву организовать совместно с Киевом учения в качестве ответной реакции на мероприятие "Запад-2021", которое пройдет при участии Москвы и Минска.

Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, это должно быть сбалансировано совместными усилиями. Роман Машовец, замглавы офиса Зеленского

Эксперт полагает, что Североатлантический альянс вместе с Киевом могут дать достойный ответ на военные учения у госграниц Украины. По мнению Машовца, боевая подготовка должна включать в себя сухопутные, военно-морские и воздушные элементы сопротивления противнику.

Генштаб ВС РФ озвучил основную цель совместных с Белоруссией учений "Запад-2021".

Фото: www.president.gov.ua