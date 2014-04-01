Генштаб ВС РФ озвучил основную цель совместных с Белоруссией учений "Запад-2021"

Валерий Герасимов встретился в Москве с Виктором Гулевичем.

Генеральный штаб Вооруженных сил России озвучил основную цель совместных с Белоруссией учений "Запад-2021". Об этом на заседании коллегам рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он встретился в Москве с коллегой из Минска Виктором Гулевичем. Специалисты сошлись во мнении, что обеспечение защиты и безопасности Союзного государства - приоритет для сторон.

В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач. Валерий Герасимов. начальник Генштаба РФ

Эксперт подчеркнул, что Белоруссия и Россия осуществляют совместное планирование. Особое внимание будет уделяться Единой региональной системе противовоздушной обороны, оперативной и боевой подготовкам. Кроме учений "Запад-2021" страны будут принимать участие в мероприятиях в рамках ОДКБ, а также в "Славянском братстве".

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Фото: Минобороны России