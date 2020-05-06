Офис Зеленского: Киев потерял 35% ВВП и 200 заводов

Украину покинули пять млн человек после начала спецоперации.

Украина потеряла 35% ВВП страны и 200 заводов в результате боевых действий. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

По его словам, страну покинули пять млн человек после начала спецоперации. Он также отметил, что прямые убытки для Украины превышают 600 млрд долларов.

Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

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