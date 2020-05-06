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Офис Зеленского: Киев потерял 35% ВВП и 200 заводов
Сегодня, 16:18
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Офис Зеленского: Киев потерял 35% ВВП и 200 заводов

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Украину покинули пять млн человек после начала спецоперации.

Украина потеряла 35% ВВП страны и 200 заводов в результате боевых действий. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

По его словам, страну покинули пять млн человек после начала спецоперации. Он также отметил, что прямые убытки для Украины превышают 600 млрд долларов.

Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Ранее Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу.

Фото: pixabay.com

Теги: андрей ермак, ввп, заводы, офис зеленского, потери, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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