Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России

Стефан Дюжаррик рассказал о неприемлемости данной дискуссии.

Офис генерального секретаря Антониу Гутерреша прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о ядерном ударе по России. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Женеве официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновник добавил, что неприемлема даже дискуссия о ядерном конфликте, поэтому позиция ООН остается прежней.

Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Представитель ООН привел выдержку из выступления генерального секретаря, сделанную 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН. Тогда Антониу Гутерреш заявил, что "идея ядерного конфликта" ранее была немыслимой, а сейчас является обсуждаемой.

В ООН сообщили, что Гутерриш продолжает контакты с РФ на высоком уровне.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций