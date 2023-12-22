Игорь Лапин рассказал о необходимости всеобщей мобилизации на Украине.

В случае нехватки денег на оборону киевский режим может потерять еще больше территории, а жители Запорожской области уже готовятся к сдаче города российской стороне. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Прямойф" сделал отставной офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин. Иностранный специалист заметил, что если политическое руководство продолжит принимать те решения, которые есть сейчас, то армия в скором времени полностью лишится артиллерии, а территория государства еще уменьшится.

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Офицер считает, что если украинским властям не удастся провести всеобщую мобилизацию, то это приведет к увеличению количества погибших лиц среди украинских солдат и сужению линии соприкосновения в регионе конфликта. ВСУ не смогут активно закрыть всю линию фронта, размещенную на 1,5 тысячах километров.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий