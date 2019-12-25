Раньше Нариман Джелялов проходил как пособник, сейчас - как полноценный участник преступления.

Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение. Об этом рассказал адвокат предполагаемого руководителя организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Наримана Джелялова. Юрист Николай Полозов рассказал, что по решению суда его клиент до 4 ноября будет находиться под стражей. Ранее мужчину подозревали в пособничестве преступникам, сейчас - по части 1 статьи 281 УК РФ. По данной статье максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

Нариману Джелялову предъявлено обвинение в совершении диверсии. Следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое деяние с пособничества на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение. Николай Полозов, адвокат

Эксперт объяснил, что Джелялов находится в СИЗО Симферополя в двухместной камере вместе с еще одним подозреваемым. Второй мужчина является фигурантом расследования по делу о "Свидетелей Иеговы" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Появилось видео допроса ФСБ подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Аксенов ранее поблагодарил оперативников, заметив, что диверсия является частью гибридной войны против РФ.

Фото: Центр общественных связей ФСБ