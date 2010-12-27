Одного из раненых при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы

Из Благовещенской больницы выписан первый из пострадавших при стрельбе в колледже.
ТАСС со ссылкой на Минздрав Амурской области сообщает, что один из пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска 14 ноября, выписан домой на амбулаторное лечение. Второй пострадавший переведен из реанимации в обычную палату. Его состояние оценивается как средней тяжести. Ему предоставляется все необходимое лечение.
Третий 20-летний пострадавший проходит лечение в клинической больнице Петра Иванощука. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой. Но угроза для характерных осложнений пока не миновала. Пациент находится под постоянным контролем медперсонала. Он также получает все необходимую медицинскую помощь.
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Фото: Piter.TV
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