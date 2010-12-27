В Москве утонул в ванне 5-месячный малыш, оставленный в воде няней

В Москве во время купания утонул 5-месячный малыш.
Трагедия произошла вечером 18 ноября в одной из квартир на северо-западе столицы. Няня купала двух младенцев в ванной. Женщина унесла одного ребенка в комнату, а когда вернулась за вторым, тот уже не подавал признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали результатов.
По факту гибели ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время няня задержана, по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
СУ СК РФ по г. Москва
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: Piter.TV
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