В Москве утонул в ванне 5-месячный малыш, оставленный в воде няней

Появились подробности трагедии в одной из квартир на северо-западе Москвы.

В Москве во время купания утонул 5-месячный малыш.

Трагедия произошла вечером 18 ноября в одной из квартир на северо-западе столицы. Няня купала двух младенцев в ванной. Женщина унесла одного ребенка в комнату, а когда вернулась за вторым, тот уже не подавал признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали результатов.

По факту гибели ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время няня задержана, по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по г. Москва

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV