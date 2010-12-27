На Камчатке медики 3х больниц сделали ребенка инвалидом

Родители малыша, увидев изменения состояния младенца, незамедлительно обратились за помощью к медикам, но те проглядели серьезные патологии, что привело ребенка к стойкой инвалидности.

Родители ребенка-инвалида в Петропавловске-Камчатском через суд доказали, что неквалифицированные действия медиков привели их ребенка к инвалидности.

Прокуратура Камчатского края сообщает, что родители мальчика, родившегося в ноябре 2012 года, обратились в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском к ГБУЗ "Камчатский краевой родильный дом № 1", ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1", ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница", ГБУЗ Камчатского края "Камчатская краевая детская инфекционная больница", Министерству здравоохранения Камчатского края о взыскании компенсации морального вреда.

По материалам дела, в месячном возрасте у ребенка появились симптомы неполадок со здоровьем. Родители незамедлительно обратились за помощью к медикам. Были сданы анализы, которые не показали никаких отклонений в здоровье младенца. Назначенное лечение, в том числе от инфекции, не помогало, ребенку становилось все хуже.

После долгих мытарств по больницам 13 января в приемном покое больницы у ребенка открылось кишечное кровотечение. На следующее утро родителям сообщили, что у их малыша произошло кровоизлияние в мозг.

В дальнейшем у ребенка развились отклонения в общем состоянии, возникли проблемы со зрением, задержка речевого и психического развития, многие другие серьезные проблемы со здоровьем. На протяжении шести лет родители беспрерывно организуют консультации, проводят обследования, лечение и реабилитацию ребенка, выезжая за пределами края. Из-за тяжелой инвалидности второго долгожданного ребенка они испытывают сильные переживания и моральные страдания. Прокуратура Камчатского края

В июле 2019 суд отклонил заявления истца. Прокуратура обжаловала решение и сейчас суд удовлетворил иск в пользу истца. В пользу истцов и пострадавшего ребенка со всех учреждений, кроме роддома, взыскана компенсация морального вреда в равных размерах на общую сумму 6 млн. рублей.

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Фото: Piter.TV