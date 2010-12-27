В однушке в Москве медики обнаружили 8 детей, оставленных матерью

Мать оставила дома на несколько дней 8 малышей малолетних детей в возрасте от полугода до восьми лет.

В Москве сотрудники "скорой" обнаружили 8 маленьких больных детей, которые были на попечении бабушки.

Медики в однокомнатной квартире на юго-западе столицы обнаружили сразу 8 больных детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. За ними ухаживала их бабушка 1956 года рождения. Мать детей отсутствовала несколько дней. Медики посчитали, что дети в этой семье содержатся в неподходящих условиях и сообщили об этом в полицию.

СУ СК РФ по Москве организовали проверку этой семьи, а также в ходе проверке будет дана оценка органам опеки. Известно, что семья неполная и состоит на учете в органах профилактики.

Следователи совместно с органами прокуратуры города Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семьи. СУ СК РФ Москва

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Фото: Piter.TV