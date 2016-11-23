  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ростовской области 2-летний малыш умер в "скорой"
Сегодня, 15:40
116
MShaffter

В Ростовской области 2-летний малыш умер в "скорой"

0 0

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Во время транспортировки из одной больницы в другую в городе Новочеркасске умер 2-летний малыш.

Следственные органы СК по Ростовской области сообщают, что по факту смерти ребенка в машине скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, 15 ноября в городскую инфекционную больницу Новочеркасска поступил мальчик в возрасте 2 лет с высокой температурой. Ввиду ухудшения состояния  17 ноября малыша решено было перевезти в Детскую городскую больницу. Но по дороге мальчик скончался.

В настоящее время назначено проведение комплексной  судебно-медицинской экспертизы,  в ходе которой будет установлена  причина смерти ребенка, а также  причинно-следственная связь  между действиями конкретных  медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями.

СУ СК РФ по Ростовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В Башкирии в гараже были найдены тела двух подростков.

Фото:Piter.TV

 

Теги: новости ростовской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии