В Ростовской области 2-летний малыш умер в "скорой"

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Во время транспортировки из одной больницы в другую в городе Новочеркасске умер 2-летний малыш.

Следственные органы СК по Ростовской области сообщают, что по факту смерти ребенка в машине скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, 15 ноября в городскую инфекционную больницу Новочеркасска поступил мальчик в возрасте 2 лет с высокой температурой. Ввиду ухудшения состояния 17 ноября малыша решено было перевезти в Детскую городскую больницу. Но по дороге мальчик скончался.

В настоящее время назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, а также причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями. СУ СК РФ по Ростовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:Piter.TV