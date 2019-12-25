В Ростове скончался главный анестезиолог-реаниматолог области

Медик болел коронавирусом.

В Ростове-на-Дону скончался главный анестезиолог-реаниматолог Игорь Дударев.

Издание "Блокнот - Ростов" сообщает, что руководитель Ростовского областного центра анестезиологии-реанимации Игорь Дударев скончался во вторник вечером. Дударев также работал заместителем главврача ЦГБ Ростова по хирургии и являлся главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Ростовской области. В 2018 году он был главным врачом ЧМ по футболу в Ростовской области.

Игорь Дударев болел коронаврусом, однако последний тест показал отсутствие вируса в организме. Медик находился на аппарате ИВЛ. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. По некоторым данным, перенесенная пневмония дала осложнение на сердце.

Игорю Дудареву было 59 лет.

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