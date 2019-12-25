В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли 3 человека

В Ростовской области в лобовом ДТП погибли 3 человека.
Авария произошла на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог на 52 километре накануне 10 августа около половины третьего. Автомобиль "Фольксваген Транспортер" выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Хендай Солярис".
В результате ДТП погибли водитель и 2 пассажирки из "Хендай". 2-летний ребенок чудом выжил и госпитализирован в больницу. Водитель микроавтобуса 38 лет с травмами госпитализирован в больницу.
По сообщениям в соцсетях в "Хендай" ехали молодые родители ребенка и его бабушка.
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Фото: Piter.TV
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