В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли 3 человека

Еще 2 человека, в том числе ребенок, получили травмы.

В Ростовской области в лобовом ДТП погибли 3 человека.

Авария произошла на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог на 52 километре накануне 10 августа около половины третьего. Автомобиль "Фольксваген Транспортер" выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Хендай Солярис".

В результате ДТП погибли водитель и 2 пассажирки из "Хендай". 2-летний ребенок чудом выжил и госпитализирован в больницу. Водитель микроавтобуса 38 лет с травмами госпитализирован в больницу.

По сообщениям в соцсетях в "Хендай" ехали молодые родители ребенка и его бабушка.

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Фото: Piter.TV