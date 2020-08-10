В Канске под Красноярском в ДТП погибли 4 человека

По факту ДТП с 4 погибшими и 3 пострадавшими возбуждено уголовное дело.

В Канске в ДТП погибли 4 человека.

ТАСС сообщает, что в минувшее воскресенье на трассе "Сибирь" при столкновении 2 иномарок, "Хонда" и "Тойота" , погибли 4 человека. Предварительно удалось установить, что водитель "Хонда" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Тойота".

В результате аварии погибли оба водителя и 2 пассажира. Тридцатилетняя женщина и два ребенка в возрасте 12 и 14 лет из "Тойоты" получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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