В Канске под Красноярском в ДТП погибли 4 человека

В Канске в ДТП погибли 4 человека.
ТАСС сообщает, что в минувшее воскресенье на трассе "Сибирь" при столкновении 2 иномарок, "Хонда" и "Тойота" , погибли 4 человека. Предварительно удалось установить, что водитель "Хонда" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Тойота".
В результате аварии погибли оба водителя и 2 пассажира. Тридцатилетняя женщина и два ребенка в возрасте 12 и 14 лет из "Тойоты" получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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