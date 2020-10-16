В Ростовской области задержали налетчика на ювелирный магазин

Угрожая продавцам электрошокером мужчина похитил драгоценностей примерно на миллион рублей.

В Ростовской области нашли и задержали мужчину, который в конце сентября ограбил ювелирный магазин, сообщает инспектор по общественным связям УМВД по Ростовской области Валерия Фокина.

Сообщается, что подозреваемый в Морозовске, угрожая продавцам ювелирного магазина электрошокером, забрал украшения на сумму миллион рублей, после чего скрылся.

Благодаря четкой работе сотрудников МВД вскоре был найден подозреваемый. Сейчас стало известно, что он задержан. Им оказался 26-летний неоднократно судимый житель Белокалитвинского района.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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Видео: МВД МЕДИА