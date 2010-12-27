В Башкирии в гараже нашли тела двух 16-летних подростков

По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В одном из гаражных боксов юноша нашел тела двух 16-летних приятелей.

Трагедия произошла в гаражном кооперативе на улице Лесная в Стерлитамаке. В одном из боксов были обнаружены тела двух подростков. Следственные органы по факту гибели двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

У погибших ребят были признаки отравления угарным газом. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в ходе следствия осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, родственники и знакомые.

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