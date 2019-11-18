В Архангельске неадекват пришел в бар с обрезом и выстрелил в охранника

Задержанный мужчина пояснил, что обрез нашел на улице, а выстрел произошел случайно.

В Архангельске пьяный посетитель бара затаил злобу на охранника, пришел с обрезом и выстрелил в парня.

Следственные органы СК РФ по Архангельской области сообщают, что в половине 5го утра 17 ноября 36-летний местный житель пришел в бар и выстрелил в охранника заведения. Как выяснилось, 18-летний охранник выставил из бара за неадекватное поведение пьяного мужчину. Тот затаил злобу и вернулся с обрезом гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и произвел выстрел в молодого человека.

Охранник оказал активное сопротивление, и поэтому мужчина не промахнулся. На помощь охраннику прибежали другие мужчины и скрутили неадеквата, а затем передали подоспевшим полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Задержанный, ранее судимый мужчина, вину свою не признал. Он сообщил на допросе, что обрез он нашел на улице и решил лишь попугать охранника. По его словам, стрелять он не хотел, ружье выстрелило само.

Сегодня ранее: В Южно-Сахалинске неадекватная женщина дважды за утро грозилась устроить взрыв (видео).

Видео и фото: СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО