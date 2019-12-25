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Одно из крупнейших аграрных предприятий Ленобласти признано банкротом
Сегодня, 18:07
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Одно из крупнейших аграрных предприятий Ленобласти признано банкротом

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В отношении "Лужского комбикормового завода" открыто конкурсное производство.

3 августа "Лужский комбикормовый завод" был официально признан банкротом в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Таким образом, завершилась процедура, начавшаяся еще в 2019 году.

Одно из самых крупных аграрных предприятий Лужского района, расположенное в селе Толмачево, получит назначенного конкурсного управляющего для проведения конкурсного производства. Предприятие имеет непогашенные денежные обязательства перед двумя компаниями, включая долг дочерней компании "Россельхозбанка" в размере 25,4 миллионов рублей.

Ранее банкротство начала оформлять птицефабрика "Ударник", принадлежащая Гатчинскому комбикормовому заводу. Ее гендиректора подозревают в сокрытии имущества организации. 

Фото: Pexels 

Теги: банкротство, конкурсное производство, лужский комбикормовый завод, предприятия ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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