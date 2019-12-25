Одно из крупнейших аграрных предприятий Ленобласти признано банкротом

В отношении "Лужского комбикормового завода" открыто конкурсное производство.

3 августа "Лужский комбикормовый завод" был официально признан банкротом в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Таким образом, завершилась процедура, начавшаяся еще в 2019 году.

Одно из самых крупных аграрных предприятий Лужского района, расположенное в селе Толмачево, получит назначенного конкурсного управляющего для проведения конкурсного производства. Предприятие имеет непогашенные денежные обязательства перед двумя компаниями, включая долг дочерней компании "Россельхозбанка" в размере 25,4 миллионов рублей.

Ранее банкротство начала оформлять птицефабрика "Ударник", принадлежащая Гатчинскому комбикормовому заводу. Ее гендиректора подозревают в сокрытии имущества организации.

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