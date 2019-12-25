В отношении гендиректора птицефабрики "Ударник" возбуждено уголовное дело

По версии следствия, Григорий Чистяков выводил деньги на сторонние счета для уклонения от уплаты налогов.

8 июля Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении гендиректора птицефабрики "Ударник", расположенной в поселке Победа Выборгского района. Как сообщает пресс-служба СК, руководитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК, то есть, в сокрытии имущества организации, за счет которого должна быть взыскана недоимка по налогам.

По предварительным данным, руководителем была организована схема перечисления дебиторской задолженности в обход счетов птицефабрики. Следователи проверяют переписку с июня по сентябрь 2019 года. Общая сумма недоимки по налогам и страховым взносам составляет, по информации следователей, свыше 8 млн рублей.

Принадлежащая Гатчинскому комбикормовому заводу птицефабрика с 2020 года находится в процессе оформления банкротства.

Ранее ГУП "ТЭК Петербурга" обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Фото: Pixabay