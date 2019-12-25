Предприятие оспорит претензии ФНС в суде.

ГУП "ТЭК Петербурга" обвинили в уклонении от уплаты налогов, а само предприятие собирается оспаривать претензии Федеральной налоговой службы (ФНС) на сумму 1,1 млрд рублей в суде.

В рамках проведенной налоговой проверки за период 2015-2017 годов ГУП "ТЭК СПб" предъявлены доначисления налога на прибыль, а также штрафы и пени на сумму более 1,1 млрд рублей. Предприятие не согласно с позицией налоговых органов и отстаивает право на начисление амортизации в суде - сообщила представитель пресс-службы предприятия ТАСС.

Отмечается, что по итогам рассмотрения дела в первой инстанции "ГУП ТЭК" оплатил предъявленные "налоговые" требования. Компания сотрудничает со следственными органами и предоставляет всю нужную информацию, отметили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга направил в Законодательное собрание законопроект о приватизации ГУП "ТЭК" в следующем году. Закон станет продолжением программы реорганизации унитарных предприятий в городе.

В Смольном еще намерены приватизировать "Баню №72", а также банно-прачечный комбинат Кронштадтского района и банное предприятие "Скат". Такое решение позволит обеспечить получение дивидендов по собственным акциям. Также организации смогут быть более самостоятельными в финансово-хозяйственных вопросах – это простимулирует менеджмент к дополнительному развитию компаний.

Фото: Piter.tv