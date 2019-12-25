Губернатор направил в ЗакС законопроект о приватизации ГУП "ТЭК"

Форму собственности нескольких организаций изменят для обогащения бюджета.

В четверг, 26 ноября, губернатор Петербурга направил в Законодательное собрание законопроект о приватизации ГУП "ТЭК" в следующем году. Об этом сообщил "Форпост Северо-Запад" со ссылкой на источник в ЗакСе.

Отмечается, что Смольный намерен приватизировать "Баню №72", а также банно-прачечный комбинат Кронштадтского района и банное предприятие "Скат". Такое решение позволит обеспечить получение дивидендов по собственным акциям. Также организации смогут быть более самостоятельными в финансово-хозяйственных вопросах – это простимулирует менеджмент к дополнительному развитию компаний.

Ранее мы писали, что до января ГУП ТЭК заменит более 20 км сетей в Пушкине и Колпино.

Фото: пресс-служба ЗакСа