До января ГУП ТЭК заменит более 20 км сетей в Пушкине и Колпино

С начала ноября теплоэнергетики уже реконструировали 5,9 км.

До января 2021 года ГУП "ТЭК" заменит в Пушкинском и Колпинском районах Петербурга порядка 20,2 км трубопроводов. Как рассказали в пресс-службе предприятия, с начала ноября теплоэнергетики уже реконструировали 5,9 км, работы идут по графику вопреки сложной эпидемобстановке.

Также специалисты начали модернизацию 18 центральных тепловых пунктов и станций смешения, поскольку за последние несколько лет теплоэнергетики зафиксировали большое количество технологических нарушений, физического износа оборудования и автоматики. Пока работы выполнены на 20%, полностью завершить из планируется к следующему сентябрю.

В текущем году в улучшение теплоснабжения двух упомянутых районов "ТЭК" вложит 1,8 млрд рублей. Отмечается, что начать реконструкцию специалисты смогли после окончания процедуры банкротства предыдущего владельца сетей ГУП "Пушкинский ТЭК", который давно не вкладывался в обновление сетей. Трубы Пушкинского района достигли критического износа, но ГУП "ТЭК" не мог финансировать работы, которые был готов провести, из-за прав аренды сетей.

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Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"