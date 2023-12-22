На Васильевском острове завершился один из этапов реконструкции тепловых сетей

"Теплосеть Санкт-Петербурга" повысила надежность теплоснабжения более 3000 жителей.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" завершила один из этапов реконструкции тепловых сетей в квартале, ограниченном улицей Кораблестроителей, Капитанской улицей, Морской набережной и Адмиралтейским проездом.

Специалисты закончили строительство тепловой камеры у дома 40 корпус 1 по улице Кораблестроителей, а также смонтировали участок сети диаметром от 108 до 426 мм, проложив 65 метров трубопроводов. Устаревшие тепловые сети заменили трубами нового поколения в пенополиуретановой теплоизоляции с проводниками оперативно-дистанционного контроля влажности.

Работы позволили повысить надежность теплоснабжения 21 жилого дома и 3 детских учреждений – свыше 3 тысяч потребителей получают тепло и горячую воду по обновленному участку сети.

На территории завершается демонтаж временного трубопровода, ведутся работы по благоустройству.

С 16 по 18 апреля специалисты ГУП "ТЭК планируют провести 12 температурных испытаний теплосетей в шести районах Санкт-Петербурга.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга