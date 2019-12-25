В многоквартирных домах Ленинградской области обновят систему водоснабжения

В этом году должны были отремонтировать системы холодного водоснабжения в 88 домах, горячего – в 44.

До конца текущего года в 132 многоквартирных домах 47 региона обновят системы водоснабжения, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы администрации области.

Большую часть работ уже выполнили. Отмечается, что как только ремонт будет завершен, повысится надежность функционирования системы, а также улучшится качество воды. Кроме того, в Ленобласти продолжают реализовывать краткосрочный план региональной программы капитального ремонта жилого фонда.

Сообщается, что сотрудники Фонда капитального ремонта часто выезжают и оценивают качество проведенных работ.

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