Одиннадцатый день минирований выгнал на улицу почти 15 тысяч петербуржцев

Эвакуация охватила порядка 170 зданий.

Одиннадцатый день анонимных минирований стал для неизвестных шантажистов необычайно урожайным. Как стало известно Piter.TV, опасные предметы и взрывчатые вещества искали в 173 зданиях, среди которых традиционно были районные суды, торговые центры, школы, университеты, а также музеи. Кроме того, попали под раздачу несколько десятков станций метро.

Известно, что 12 декабря из упомянутых заведений эвакуировали, в общей сложности, 15 тысяч человек. По сравнению с первым днем эвакуаций, результат анонимов увеличился почти на 14 тысяч петербуржцев.

Электронные письма с угрозой приходили в учреждения с четырех разных адресов, в которых были зашифрованы имена предпринимателей Константина Малофеева и Антона Немкина. Известно, что все адресы зарегистрированы в Нидерландах.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело после стрельбы в "Пятерочке" из-за сырка.

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