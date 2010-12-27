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В Петербурге возбудили дело после стрельбы в "Пятерочке" из-за сырка
Сегодня, 10:33
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Alena_Zinovieva

В Петербурге возбудили дело после стрельбы в "Пятерочке" из-за сырка

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Во время конфликта мужчина выстрелил в воздух.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы в "Пятерочке" на Новоизмайловском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне около 11 часов утра. Неизвестный мужчина съел глазированный сырок и отказался за него заплатить. Персонал магазина предъявил ему обоснованные претензии. В ответ незнакомец достал пистолет и выстрелил в воздух.

В результате конфликта никто не пострадал. Личность дебошира устанавливается.

Ранее мы писали, что массовая драка в Петергофе завершилась стрельбой.

Фото: Piter.TV

Теги: глазированный сырок, пятерочка, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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