В Петербурге возбудили дело после стрельбы в "Пятерочке" из-за сырка

Во время конфликта мужчина выстрелил в воздух.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы в "Пятерочке" на Новоизмайловском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне около 11 часов утра. Неизвестный мужчина съел глазированный сырок и отказался за него заплатить. Персонал магазина предъявил ему обоснованные претензии. В ответ незнакомец достал пистолет и выстрелил в воздух.

В результате конфликта никто не пострадал. Личность дебошира устанавливается.

Ранее мы писали, что массовая драка в Петергофе завершилась стрельбой.

Фото: Piter.TV