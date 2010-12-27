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Массовая драка в Петергофе завершилась стрельбой
Сегодня, 22:32
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arteliseev

Массовая драка в Петергофе завершилась стрельбой

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После случившегося двое мужчин попали в больницу.

На Привокзальной площади в Петергофе произошла стрельба в ночь на 8 декабря. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По рассказам очевидцев, между группой мужчин на площади начался словесный конфликт. Впоследствии он перерос в драку, во время которой один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Стрелявший и еще один мужчина скрылись.

Один из двух пострадавших получил огнестрельное ранение в спину. Оба находится в состоянии средней тяжести. По словам мужчин, на них напали двое неизвестных.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что во Фрунзенском районе Петербурга ссора братьев закончилась ножевым ранением.

Фото: Pixabay 
 

 

Теги: массовая драка, петергоф, пистолет, ранение, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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