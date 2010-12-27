Массовая драка в Петергофе завершилась стрельбой

После случившегося двое мужчин попали в больницу.

На Привокзальной площади в Петергофе произошла стрельба в ночь на 8 декабря. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По рассказам очевидцев, между группой мужчин на площади начался словесный конфликт. Впоследствии он перерос в драку, во время которой один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Стрелявший и еще один мужчина скрылись.

Один из двух пострадавших получил огнестрельное ранение в спину. Оба находится в состоянии средней тяжести. По словам мужчин, на них напали двое неизвестных.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что во Фрунзенском районе Петербурга ссора братьев закончилась ножевым ранением.

Фото: Pixabay

