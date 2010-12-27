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Во Фрунзенском районе братья решили выяснить отношения с помощью ножа
Сегодня, 11:51
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EvaRaskol

Во Фрунзенском районе братья решили выяснить отношения с помощью ножа

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У одного мужчины также нашли охотничьи патроны.

Во Фрунзенском районе Петербурга ссора братьев закончилась для одного из них ножевым ранением, сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию вечером 7 декабря обратился неработающий 46-летний мужчина. Он рассказал, что в квартире дома № 35/2 по Бухарестской улице между ним и его братом внезапно произошла ссора, в результате которой он применил нож. В тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости 48-летний мужчина был госпитализирован.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе досмотра он добровольно выдал  20 охотничьих патронов 16-го калибра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее на Piter.TV: Ссора отца и сына в Калининском районе закончилась поножовщиной.

Фото: Pixabay 

Теги: братья, ссора, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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