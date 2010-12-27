Ссора отца и сына в Калининском районе закончилась поножовщиной

Молодой человек находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 7 декабря во время ссоры отец ударил ножом своего сына, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию около трех часов ночи обратилась 48-летняя неработающая женщина. Она рассказала, что ее 22-летний сын получил ножевое ранение в подъезде дома № 52/2 по Пискаревскому проспекту. Позднее информацию подтвердили в больнице: с указанного адреса с колото-резаной раной грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован молодой человек.

Уже днем в полицию Калининского района с явкой с повинной пришел 51-летний гражданин. Мужчина заявил, что ночью между ним и его сыном внезапно возникла ссора, в результате которой ему пришлось применить нож.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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