Один мужчина остался жив после происшествия на станции "Сортировочная"

Двое мужчин шли между железнодорожными путями.

Стали известны подробности происшествия на железнодорожной станции "Сортировочная", которое произошло вечером 10 ноября. О них рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В пятом часу электричка, которая двигалась в депо, сбила двух человек. Они шли между железнодорожными путями. Машинист подавал гражданам сигналы повышенной громкости, но они не успели отреагировать. В результате столкновения пострадали мужчины около 40 и 50 лет, оба без определенного места жительства. Один из пострадавших скончался, другого госпитализировали в медучреждение.

Ранее Piter.TV побывал в ночном рейсе с автобусом "Ночлежки", который доставляет бездомным еду и одежду.

Фото: Piter.TV