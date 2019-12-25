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Один мужчина остался жив после происшествия на станции "Сортировочная"
Сегодня, 10:28
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Один мужчина остался жив после происшествия на станции "Сортировочная"

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Двое мужчин шли между железнодорожными путями.

Стали известны подробности происшествия на железнодорожной станции "Сортировочная", которое произошло вечером 10 ноября. О них рассказали в пресс-службе транспортной полиции. 

В пятом часу электричка, которая двигалась в депо, сбила двух человек. Они шли между железнодорожными путями. Машинист подавал гражданам сигналы повышенной громкости, но они не успели отреагировать. В результате столкновения пострадали мужчины около 40 и 50 лет, оба без определенного места жительства. Один из пострадавших скончался, другого госпитализировали в медучреждение.

Ранее Piter.TV побывал в ночном рейсе с автобусом "Ночлежки", который доставляет бездомным еду и одежду. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, происшествие, сортировочная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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