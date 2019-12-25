"До завтра доживу". Как Piter.tv провел вечер с "Ночным автобусом"

Корреспонденты Piter.TV решили отправиться в рейс с "Ночным автобусом" благотворительной организации "Ночлежка", чтобы узнать, как же живут бездомные в пандемию.

С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели более 691 тыс. человек, более 23 тысяч не смогли победить вирус. Единственный способ победить инфекцию – вакцинироваться. Но для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Не все горожане могут предоставить пакет документов, в их числе оказались бездомные.

Чем они живут, с чем они сталкиваются каждый день в пандемийное время? Корреспонденты Piter.TV решили отправиться в рейс с "Ночным автобусом" благотворительной организации "Ночлежка", чтобы увидеть это от первого лица.

"Ночной автобус" – это известный в Петербурге (и набирающий ход в Москве) проект "Ночлежки", созданный в 2002 году. Каждый вечер автобус отправляется в рейс, где его уже ждут на четырех стоянках в отдаленных частях города. Волонтеры организации не только бесплатно раздают горячую еду, средства гигиены, одежду и медикаменты, но и стараются оказать помощь любому, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

19:15 – встреча у станции метро "Ломоносовская"

Мы (корреспондент и фотограф) увидели темный микроавтобус Ford Transit, в котором нас ждали двое волонтеров, а также водитель. Константин работает в "Ночлежке" с 2019 года, каждый вечер он выезжает из реабилитационного приюта, расположенного на Боровой улице, затем отправляется в кафе или ресторан, чтобы забрать еду, после чего выезжает на стоянки, где его уже ждут бездомные. Меню обновляется ежедневно. За этим следит координатор гуманитарных проектов организации Андрей Чапаев, который договаривается с кафе, ресторанами и барами, после чего формирует график на месяц. Чтобы не перегрузить партнеров, подход к составлению расписания меняется ежемесячно.

В среднем за все выезды в сутки к автобусу приходят порядка 70-75 человек. Если погодные условия не совсем благоприятные, то может прийти человек 40. В прошлом году, вспоминает Константин, к автобусу приходило и 180 человек. Также много бездомных можно заметить у автобуса в канун Нового года.

Константин одновременно выступает в роли водителя и социального работника. Он знает каждого человека по имени, поэтому с легкостью может увидеть в толпе "новоприбывшего". Кроме того, у каждого из попавших в трудную ситуацию есть его личный номер. Они могут позвонить Константину по любому вопросу, но зачастую по двум причинам – посоветоваться или узнать, почему он задерживается. Однажды автобус не смог доехать до стоянок, поскольку на Московском проспекте в него врезался автомобиль. Также проект не работает с 28 декабря по 10 января – в новогодние каникулы.

19:40: первая стоянка – тупик Агатова переулка (рядом с ж/д станцией Сортировочная)

Перед тем, как остановиться, Константин сигналит три раза подряд. Это своего рода приветствие. Нас уже ждали около 15 человек. В салоне автобуса – все самое необходимое: медикаменты, средства гигиены, дождевики, одежда.

Волонтеры выдают еду в грузовом отсеке, для удобства здесь находятся раскладные сидения. В грузовом отсеке уже лежали черный, белый и серый хлеб, пряники, армейские термосы с едой и сладким чаем. Сегодня кормили макаронами по-флотски.

Перед ними уже выстроилась очередь. Сначала каждому накладывают макароны. Человеку также могут положить добавки, если он не наелся. Спустя пару минут волонтеры начинают разливать каждому в одноразовые стаканчики горячий сладкий чай, а на десерт – по три пряника каждому. Если все поели, то волонтеры могут положить еду с собой в контейнеры или налить чай в бутылки. А вот пряники под расчет, иначе хватит не всем.

Мы решили немного пообщаться с некоторыми людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сильно разговорчивых среди них мало, особенно, когда объясняешь, что ты из СМИ. Выходом оказалась элементарная человеческая эмпатия – выговориться о проблемах часто помогает. Константин отмечает, что более приветливыми люди становятся, когда видят волонтеров по нескольку раз в месяц. Нам до этого еще далеко.

Один мужчина приходит к автобусу каждый день. Однажды он уснул на улице, а проснулся с обмороженными пальцами на ногах, которые пришлось ампутировать. Сегодня он каждый день приходит к автобусу за едой и медикаментами, живет недалеко от станции, а работает на металлоприемке. Также нам запомнилась женщина, которая совсем недавно потеряла связь со своим мужем – скорее всего, он умер. В этом году ее близкий человек оказался в больнице, из которой его выгнали, больше мужчину никто не видел, в том числе и она сама. Мы увидели двух других мужчин, у которых решили узнать, вакцинировались ли они от коронавируса. Они тоже не особо были готовы общаться с прессой, поэтому ответ на вопрос "Вакцинировались бы?" был весьма лаконичный.

Не знаю, не думал об этом. Меньше думаешь – меньше болеешь.

После того, как бездомные поели, они идут к Константину, чтобы попросить у него необходимые вещи или медикаменты. Некоторые из них попросили бинты, шампунь, мыло и йод. Стоит отметить, что "Ночлежка" также привозит бездомным вещи, которые они сами закажут. Организация сотрудничает с "Благотворительной больницей", медики которой ездят с "Ночным автобусом". Алгоритм следующий: люди могли сфотографировать, например, выписку из больницы, на которой написаны необходимые медикаменты. После чего Константин передает информацию медикам, которые привозят с собой те самые заказы. Сейчас врачи сотрудничают с молодежной православной организацией "Кинония" и ездят с "Ночным автобусом" несколько реже. Многие бездомные еще помнят, что в автобусе есть медики.

Спустя полчаса волонтеры накормили всех, пора двигаться дальше. Люди благодарят организацию за помощь и вкусный обед, и уходят по своим делам.

20:30: ночной приют в Обухово

По пути мы решили заехать в ночной приют. Константин показал нам, в каких условиях бездомные могут остаться на ночь, а то и на больший срок. Мы попали на заселение, перед нами выстроилась очередь в 40 человек. В светлом помещении расположены двухъярусные кровати, душ, прачечная, туалет.

На входе можно увидеть дежурного, который следит за порядком. В этот момент люди уже занимали кровати, кто-то заряжал телефон, разбирал вещи. В 22:00 по расписанию отбой. Но каждый желающий может прийти позже и переночевать, если останется свободная кровать. Мы решили не мешать дежурному и отправились на следующую стоянку, ведь там тоже ждут люди.

21:10: вторая стоянка – ж/д платформа Лигово

Здесь нас уже ждали не только примерно 10 человек, но и небольшой дождь. С некоторыми приветливыми женщинам мы успели обсудить погоду в городе, пока те стояли в очереди за едой. Одна из них рассказала нам, что живет здесь неподалеку. С "Ночлежкой" наша собеседница познакомилась в сентябре прошлого года благодаря своей знакомой. И уже год приходит к автобусу, чтобы пообедать и забрать еду с собой. Сегодня она была особенно довольна, ведь волонтеры подготовили для нее ее любимые макароны. В ходе беседы она рассказала, что вакцинировалась от ковида и гриппа. Более того, она проверялась на ВИЧ.

Цитата "До завтра доживу" в заголовке материала – одна из множества реплик благодарности в адрес волонтеров, которую мы услышали. Она настолько суммирует человеческую признательность, что игнонировать ее было бы преступно.

Мы познакомились еще с одним мужчиной, у которого была повреждена рука. Константин позвал его к себе на перевязку. Он рассказал, что совсем недавно к нему на улице в Красном Селе подошла компания, которая пригласила его пойти с ними. Это оказались евангелисты.

Весь мир отсекают, никуда нельзя ходить, сиди и молись. цитирует мужчина

Но наш собеседник советов не послушал, вскипятился и ушел. В результате никто не пострадал, кроме его руки. Последними уходили женщины, которые попросили у волонтеров маски и пошли домой, а мы – дальше в путь.

21:45: третья стоянка – станция метро "Приморская" (парковка перед мемориальным кладбищем напротив проспекта Кима, 1)

На этой стоянке было меньше всего людей – примерно 8 человек. В это время дождь усиливался, сами бездомные предполагают, что именно в этом и дело. Некоторые из них защищались от дождя с помощью шапки, капюшона, Константин предлагал дождевики. Наш взгляд был устремлен на мужчину небольшого роста, который пришел с огромным голубым зонтом-полуавтоматом. Он рассказал, что купил его в комиссионном магазине на площади Восстания за 650 рублей. По традиции с некоторыми людьми мы успели обсудить погоду не только в Петербурге, но и в Москве.

Но надолго на стоянке мы не задержались, поскольку дождь стал усиливаться. Многие бездомные постарались быстрее подкрепиться и пойти дальше.

22:40: четвертая стоянка – станция метро "Лесная" (напротив Кантемировской, 37)

На последней стоянке нас ожидало самое большое количество людей за вечер – около 16 человек. На прошлой стоянке с нами попрощался один волонтер, поэтому роль наблюдателей пришлось сменить. Прежде чем залезть в отсек, выдают перчатки. В обязанностях – подавать хлеб, ложку и пряники. Старшая напарница в этот момент кладет макароны и наливает чай.

Вместе с нами на стоянке располагалась Мобильная клиника в виде автобуса – совместный проект "Благотворительной больницы" и клуба православной молодежи "Кинония". На тот момент в автобусе находился анестезиолог-реаниматолог, основатель "Благотворительной больницы" Сергей Иевков, который в этот вечер вакцинировал 10 бездомных от гриппа, всего удалось вакцинировать 77 человек.

Позже Piter.TV связался с Иевковым и выяснил, сколько бездомных в этом году привили от ковида.

С конца лета "Благотворительная больница" совместно с благотворительным фондом "Диакония", клубом "Кинония" и городской поликлиникой №49 организовали выездную вакцинацию уличных бездомных от коронавируса. Вакцину мог получить любой человек, не имеющий при себе документов, совершенно бесплатно. С 26 июля по 15 сентября медики совершили 6 выездов. В итоге от COVID-19 вакцинировались 108 бездомных, 80 из них получили хотя бы один компонент вакцины "Спутник V" или "Спутник Лайт" и еще 28 человек завершили цикл вакцинации. Также медики планируют возобновить выезды уже в ноябре, отмечает Сергей.

На точках мы встречали различных пациентов. Некоторые сами изъявляли желание привиться бесплатно и без документов. У второй категории пациентов изначально были сомнения, но в процессе мотивационного консультирования пациенты соглашались на вакцинацию. Есть, конечно, классические антипрививочники. Мы старались увеличить охват привитых, раздавая подарки после вакцинации: косметички, наборы одежды, проездные билеты на метро и не только. Это очень помогало. Сергей Иевков, основатель "Благотворительной больницы"

Текст: Анастасия Миллер

Главное фото: официальный сайт "Ночлежки"

Фото: Федор Быков, Piter.TV