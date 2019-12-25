Лидера петербургской рок-группы задержали за растление маленьких мальчиков

Фигурантами дела также стали сотрудник исследовательского судна "Профессор Логачев" и охранник парковки.

32-летний лидер петербургской рок-группы "ЭйзимО" оказался в списке подозреваемых по делу о многолетнем растлении маленьких мальчиков. К настоящему моменту следователи установили как минимум два эпизода развращения детей. Сейчас пострадавшим 15 и 17 лет. Об этом пишут "Невские новости".

По версии следствия, музыкант на протяжении трех лет развращал мальчика, которому только исполнилось 13 лет. Лидера рок-группы задержали еще с двумя фигурантами дела: 59-летним сотрудником исследовательского судна "Профессор Логачев" и 54-летним охранником парковки.

Информация о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков поступила в полицию в октябре 2019 года. В мае стражи порядка задержали подозреваемых. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц".

Во время обысков полиция изъяла нетбук, телефон, постельное белье, планшет, тетради и блокноты, диски, фотоальбомы, флешки с фото- и видеоматериалами порнографического характера, в том числе с участием потерпевших. Почти все пострадавшие дети – воспитанники детских домов.

Рок-группа "ЭйзимО" регулярно дает концерты и появляется на различных фестивалях. 31 июля музыканты должны были выступить на фестивале "Добрый Рок" в Псковской области. Анонс мероприятия появился в группе артистов "ВКонтакте". На следующий день после его публикации лидера коллектива задержали. Состоится ли выступление без него, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге студентка обвинила родственников в избиении и домогательствах.

Фото: скриншот / ВКонтакте / ЭйзимО