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Один из вестибюлей станции метро "Девяткино" временно закрыли
Сегодня, 9:45
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nadezhda_sib

Один из вестибюлей станции метро "Девяткино" временно закрыли

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Вестибюль пришлось закрыть из-за подозрительного предмета, проводится проверка.

Вестибюль №2 станции метро "Девяткино" временно закрыли на вход. Там обнаружили бесхозный предмет. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

Вестибюль не принимает пассажиров с 09:33. Вестибюль №1 работает. 

Также на данный момент закрыта на вход станция "Адмиралтейская" из-за большого пассажиропотока.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как стажер оставил свою сумку в здании Василеостровского районного суда. Владельца удалось установить не сразу, поэтому была объявлена эвакуация. 

Фото: Piter.TV

Теги: бесхозный предмет, девяткино, метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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