Один человек погиб в результате удара ВСУ по Энергодару

Еще один получил осколочное ранение груди.

Один человек погиб в результате удара украинских войск по Энергодару. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Василий Рогов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, удары были нанесены из американского дальнобойного артиллерийского вооружения Их зафиксировали по району ТЭС. В результате действий украинских войск погиб один мирный житель. Еще один получил осколочное ранение груди. За жизнь пострадавшего борются медики.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили восемь украинских пунктов управления.

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