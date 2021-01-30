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Один человек погиб в результате удара ВСУ по Энергодару

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Еще один получил осколочное ранение груди.

Один человек погиб в результате удара украинских войск по Энергодару. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Василий Рогов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, удары были нанесены из американского дальнобойного артиллерийского вооружения Их зафиксировали по району ТЭС. В результате действий украинских войск погиб один мирный житель. Еще один получил осколочное ранение груди. За жизнь пострадавшего борются медики.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили восемь украинских пунктов управления.

Видео: Telegram / Реальная Война | Украина

Теги: всу, гибель, энергодар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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