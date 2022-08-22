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Минобороны РФ: российские военные поразили восемь украинских пунктов управления

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За сутки российские военные поразили живую силу и военную технику украинских войск в 142-х районах.

Вооруженные силы России поразили восемь украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российские военные поразили живую силу и военную технику украинских войск в 142-х районах. В результате нанесенных ударов уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция наведения украинского ЗРК С-300, а также пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, пункты управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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