Минобороны РФ: российские военные поразили восемь украинских пунктов управления

За сутки российские военные поразили живую силу и военную технику украинских войск в 142-х районах.

Вооруженные силы России поразили восемь украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российские военные поразили живую силу и военную технику украинских войск в 142-х районах. В результате нанесенных ударов уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационная станция наведения украинского ЗРК С-300, а также пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области.

Видео: Минобороны России