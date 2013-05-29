Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области

Всего за сутки были уничтожены тринадцать снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки были уничтожены тринадцать снарядов РСЗО. Также Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять украинских беспилотников. Их обнаружили в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное (ДНР) Чкалово и Двуречное.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили до ста украинских националистов в ДНР.

Видео: Минобороны России