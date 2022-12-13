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Петербургские ученые работают над созданием установки для отчистки воды воды в космосе
Сегодня, 16:30
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Петербургские ученые работают над созданием установки для отчистки воды воды в космосе

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Аппарат сможет обрабатывать до 1,9 тыс. литров в сутки. Он будет предназначен для космических экипажей, геологических экспедиций или при ЧС.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения работают над созданием малогабаритной установки для очистки воды, которая будет предназначена для космических экипажей. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения. 

Аппарат будет базироваться на интеллектуальных автоматизированных системах. Он сможет обрабатывать до 1,9 тыс. литров воды в сутки. Очистка воды будет происходить при помощи  метода электрообработки.

УВ пресс-службе подчеркнули, что изобретение может быть использовано не только космонавтами: он пригодится, например, в ходе геологических экспедиций или в случае ЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в Политехе петербургские ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера.

Фото: Pxhere

Теги: наука, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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