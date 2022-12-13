В Политехе петербургские ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера

Препарат уже испытали на животных: у них улучшилась память.

Ученые Лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета заявили о том, что разработали эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера. Научная статья об этом опубликована в Международном журнале молекулярных наук.

Ученые выделили соединения и сумели обеспечить их доставку к нужным участкам мозга так, чтобы восстановить контакты между клетками и тем самым улучшить память. Препарат уже испытали на животных: у них улучшилась память. Далее будут проводить анализы на токсичность и мутацию, выявление побочных действий. Затем будет определена необходимая для человека дозировка.

Ранее ученые Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. В результате вакцина может быть в виде капсулы. Предполагается, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии.

Фото: piter.tv