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Ученые Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от гриппа
Сегодня, 18:51
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Ученые Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от гриппа

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В результате вакцина может быть в виде капсулы. Предполагается, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии.

В Петербурге ученые института экспериментальной медицины провели доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа. Об этом рассказали 16 декабря в "РИА Новости".

Ученые разработали два варианта: один основан на нейроминидазе, другой — на гемагглютинине. Сейчас специалисты решают какой вариант оставить или использовать оба. Сегодня исследования проводят только на лабораторных животных. При наличии финансирования планируется провести полномасштабную доклинику.

В результате вакцина может быть в виде капсулы. Предполагается, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцина, от гриппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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