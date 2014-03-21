Ученые Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от гриппа

В результате вакцина может быть в виде капсулы. Предполагается, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии.

В Петербурге ученые института экспериментальной медицины провели доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа. Об этом рассказали 16 декабря в "РИА Новости".

Ученые разработали два варианта: один основан на нейроминидазе, другой — на гемагглютинине. Сейчас специалисты решают какой вариант оставить или использовать оба. Сегодня исследования проводят только на лабораторных животных. При наличии финансирования планируется провести полномасштабную доклинику.

В результате вакцина может быть в виде капсулы. Предполагается, что это будет лиофильно высушенные молочно-кислые бактерии.

Фото: Piter.tv

