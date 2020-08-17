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Очевидец заснял массовую драку около жилого комплекса в Красносельском районе

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Вызывать полицейских на место не стали.

Толпа людей громко выясняла отношения у жилого комплекса в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Во время массовой драки ее участники говорили не на русском языке. Более 20 человек толкали друг друга и кричали. Видео было снято у жилого комплекса "Солнечный город". Автор видео предпочел обойти неизвестных.

Пользователи предполагают, что это могли быть рабочие со стройки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой драке получили ранения два петербуржца. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: драка, жилой комплекс, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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