Очевидец заснял массовую драку около жилого комплекса в Красносельском районе

Толпа людей громко выясняла отношения у жилого комплекса в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.
Во время массовой драки ее участники говорили не на русском языке. Более 20 человек толкали друг друга и кричали. Видео было снято у жилого комплекса "Солнечный город". Автор видео предпочел обойти неизвестных.
Пользователи предполагают, что это могли быть рабочие со стройки.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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