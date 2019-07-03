Очевидцы сняли на видео зарницу в Кировском районе

Однако, гроза захватила не все районы города.

В ночь со 2 на 3 июля в некоторых районах Санкт-Петербурга прошли дожди с грозами. Очевидцы прислали Piter.TV видео, на котором показали повторяющиеся вспышки молний.

Видео было снято в Кировском районе, молния одна за одной озаряла темное небо ночного города. Это, скорее всего, была зарница (мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе). При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности.

Однако, гроза захватила не все районы города, а вот ливень прошел практически везде. Так из-за дождей оказался затоплен двор на улице Бабушкина и шоссе под Володарским мостом.

Фото и видео: Piter.TV