В Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Машины ехали наполовину в воде, а трамваи встали.

Сильный ливень с градом на юго-востоке Петербурга затопил проезд под Володарским мостом. Вечером 2 июля на Народной улице автомобилисты были вынуждена ехать наполовину в воде. Также перестали ходить трамваи, сообщили пользователи социальных сетей.

Любопытно, что в это же время в других районах города небо оставалось безоблачным.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что доковый мост в Кронштадте вернулся на свое историческое место.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте