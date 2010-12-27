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В Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сегодня, 8:46
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Cherepanov

В Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

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Машины ехали наполовину в воде, а трамваи встали.

Сильный ливень с градом на юго-востоке Петербурга затопил проезд под Володарским мостом. Вечером 2 июля на Народной улице автомобилисты были вынуждена ехать наполовину в воде. Также перестали ходить трамваи, сообщили пользователи социальных сетей.

Любопытно, что в это же время в других районах города небо оставалось безоблачным.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что доковый мост в Кронштадте вернулся на свое историческое место.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

 

Теги: володарский мост, дороги, ливень, потоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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