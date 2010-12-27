Доковый мост в Кронштадте вернулся на свое историческое место

Вскоре он станет доступен для водителей и пешеходов.

В Кронштадте завершаются работы по ремонту "Докового моста". Об этом 26-го июня сообщило "kronnews.ru".

Мост через Петровский канал находился на капитальном ремонте с 2018-го года. Он проводится по заказу комитета по государственному заказу Петербурга. Цена контракта составила около 232 млн рублей.

В ходе ремонта мост разбирали. Он был открыт в середине XIX века и является памятником культурного наследия федерального масштаба.

Пресс-секретарь Администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев рассказал, что на следующей неделе будут проходить испытания моста. Только после них открою движение для транспорт и пешеходов. На время капитального ремонта движение по улице Макарова было изменено.

Ранее Piter.TV сообщил, что Петербург стал самым популярным городом среди туристов в июле-августе 2019.

Фото: gov.spb.ru