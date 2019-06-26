Петербург стал самым популярным городом среди туристов в июле-августе 2019

В город на Неве, в среднем, приезжают на семь дней.

Санкт-Петербург стал лидером в десятке популярных городов России в июле-августе 2019. Об этом сообщил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Список подготовлен по данным оплаченных заявок (броней) на проживание в отелях и квартирах c 1 июля по 31 августа 2019 года. Самыми популярными городами среди россиян стали: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж и Новосибирск. В рейтинг не включали города-курорты.

В этих городах россияне пробудут от полутора до семи дней. Неделю туристы проведут в Санкт-Петербург, Петрозаводск и Калининград. Полтора дня в Волгограде и Воронеже. Дешевле всего жилье стоит в Новосибирске (1,5 тысячи рублей в сутки), дороже всего в Москве и Петрозаводске (3 тысячи рублей). В Петербурге жилье обойдется в 2,5 тысячи рублей.

Также Петербург признали лучшим городом для катания на скейте.

Видео: Piter.TV