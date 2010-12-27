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Очевидцы: во дворе на улице Бабушкина образовался потоп
Сегодня, 10:37
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nastya960

Очевидцы: во дворе на улице Бабушкина образовался потоп

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Затоплен двор около домов №90-92.

Утром 10 июля местные жители, проживающие на улице Бабушкина пожаловались на затопленный двор. Об этом они сообщили в группе ДТП и ЧП.

Потоп на ул.Бабушкина, у домов 90-92. Службы не работают.

очевидцы

Один из пользователей также рассказал, что 2 июля на Бабушкина затопило все подвалы, а аварийной службы тоже так и не было. 

Однако, большая часть людей сошлась во мнении, что во дворе со своей работой не справляются ливневые канализации. Поэтому после большого дождя и затопило двор. Также в Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: потоп, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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