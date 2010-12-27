Очевидцы: во дворе на улице Бабушкина образовался потоп

Утром 10 июля местные жители, проживающие на улице Бабушкина пожаловались на затопленный двор. Об этом они сообщили в группе ДТП и ЧП.
Потоп на ул.Бабушкина, у домов 90-92. Службы не работают.
очевидцы
Один из пользователей также рассказал, что 2 июля на Бабушкина затопило все подвалы, а аварийной службы тоже так и не было.
Однако, большая часть людей сошлась во мнении, что во дворе со своей работой не справляются ливневые канализации. Поэтому после большого дождя и затопило двор. Также в Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП
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