Очевидцы: во дворе на улице Бабушкина образовался потоп

Затоплен двор около домов №90-92.

Утром 10 июля местные жители, проживающие на улице Бабушкина пожаловались на затопленный двор. Об этом они сообщили в группе ДТП и ЧП.

Потоп на ул.Бабушкина, у домов 90-92. Службы не работают. очевидцы

Один из пользователей также рассказал, что 2 июля на Бабушкина затопило все подвалы, а аварийной службы тоже так и не было.

Однако, большая часть людей сошлась во мнении, что во дворе со своей работой не справляются ливневые канализации. Поэтому после большого дождя и затопило двор. Также в Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП