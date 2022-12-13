Очевидцы рассказали о наемниках из Польши и Британии в Соледаре

Светлана Тарадайко рассказала о том, что жители старались не попадаться на глаза иностранным бойцам.

Жительница освобожденного из-под контроля киевского режима города Соледара, расположенного на территории Донецкой народной республики, рассказала журналистам "РИА Новостей" о том, что среди украинских войск было много иностранных наемников из Польши и Великобритании, а также темнокожие солдаты, принадлежность которых очевидцы не знают.

Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много. Видели. У нас боевые действия ведутся с апреля и по сегодняшний день. За это время мы видели много поляков. Светлана Тарадайко, местная жительница

Представительница Соледара пояснила, что мирные жители старались как можно меньше контактировать с иностранцами и большую часть времени скрывались в подвалах. Они выходили из укрытий только в случае острой необходимости.

Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости