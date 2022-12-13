Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство

Врио главы ДНР посетил пункт временного размещения жителей Соледара.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин пообещал беженцам из города Соледара социальную помощь и трудоустройство со стороны властей. Чиновник посетил пункт временного размещения граждан из освобожденного населенного пункта. Сейчас там находится порядка 108 человек. Он объяснил, что требуется сделать для интеграции в состав ДНР.

Мы как жители Донбасса прекрасно понимаем, что все отстроим. Тем более сейчас мы уже Россия. Все отстроим, все восстановим. Рад что вы живы, это самое главное. Что Денис Пушилин, врио главы ДНР

Чиновник пояснил, что в вопросе интеграции населения местные власти не столкнутся с проблемами в первый раз, так как в ДНР уже знают о том, какие процедуры будут происходить. Денис Пушилин отметил, что "не с чистого листа начинаем". Он добавил, что когда только военные начали освобождать территорию, то было еще сложнее, так как чиновники не успели отработать механизмы для мирных жителей по взаимодействию межведомственных структур и органов.

Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости