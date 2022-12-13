Александр Меренко оценил деятельность западных СМИ в регионе.

Житель Соледара рассказал журналистам "РИА Новостей" о работе иностранных корреспондентов в городе, который недавно находился под контролем киевского режима. Очевидцы заметили, что на самом деле прессе со стороны Запада лишь снимала прилеты боеприпасов на территорию населенных пунктов, но не общалась с мирным населением.

Много было, но они не брали интервью. Только прилет – сразу пресса тут как тут. Если пресса в городе, значит, будет прилет. Прилет - и они прибегают, потому что, видимо, заказано было… Александр Меренко, житель Соледара

Напомним, что 11 января российское министерство по обороне сообщало о том , что подразделения ВДВ блокировали город Соледар, расположенный в Донецкой народной республике, с северной и южной частей города. Позже основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, после этого кратно улучшены возможности военных, необходимые для ля освобождения Артемовска.

Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости